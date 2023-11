Export: Sace, la carta made in Lucca vola in Italia e nel mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno - prosegue la nota - il gruppo assicurativo finanziario sarà impegnato in un fitto calendario di appuntamenti che lo vedrà coinvolto in circa 15 eventi territoriali, business matching e fiere, in collaborazione con istituzioni, associazioni di categoria e Università, da Cosenza a Milano, passando per Napoli, Rimini, Latina e Reggio Calabria. Un vero e proprio Giro d'Italia in cui Sace incontra le Piccole e medie imprese italiane nell'ambito del Piano industriale "Insieme 2025" che si basa su quattro pilastri: la sostenibilità come principio fondante dell'azione, la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e del gruppo e il supporto alle Pmi con un coverage di prossimità, la squadra delle persone di Sace che operano con passione. (Com)