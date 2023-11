Sicurezza: Sala su sensore angolo cieco, faremo ricorso ma Tar non dice che è sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi faremo ricorso, ma al di là di tutto il Tar non dice che è sbagliata l’idea dei sistemi per proteggere chi si muove con mezzi vicini ai camion, dice che deve essere una legge dello Stato". Lo ha detto Giuseppe Sala Sindaco di Milano a margine del Lombardia World Summit 2023 in corso a Milano, in merito alla bocciatura da parte del Tar della delibera sul sensore per l'angolo cieco nei mezzi pesanti proposta dal Comune di Milano. "Adesso vediamo col Ministero e col Governo quello che intendono fare, però quando i cittadini chiamano noi facciamo la nostra parte, serve molta collaborazione col Governo", ha concluso Sala.(Rem)