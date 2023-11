Violenza donne: Istat, esercitata soprattutto da partner o ex partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la quasi totalità delle donne (95,6 per cento) le violenze sono riferibili a un solo autore e nel 3,4 per cento dei casi a due. Gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti. Lo riferisce l’Istat. Nel 53 per cento dei casi è il partner della donna a perpetrare le violenze, nel 25,3 per cento si tratta di un ex partner, nell’11,1 per cento è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall’ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,5 per cento. Purtroppo le informazioni socio-demografiche ed economiche dell’autore sono state riportate solo per circa il 50 per cento degli autori ma si può provare ad identificare dei tratti prevalenti utilizzando le informazioni disponibili: si tratta di uomini nel 96,9 per cento dei casi, italiani (73,7 per cento), in un’età compresa tra i 40 e i 60 anni nel 54,4 per cento dei casi (31,0 per cento tra i 40 e i 49 e 23,3 per cento tra i 50 e 59 anni), nel 78,4 per cento ha un titolo di studio di scuola secondaria (41,3 per cento di I grado e nel 37 per cento di II grado), nel 74,1 per cento è occupato (il 60,5 per cento ha occupazione stabile e il 13,7 per cento saltuaria). Un autore su cinque (21,7 per cento) ha una forma di dipendenza, come alcool, droga, gioco o psicofarmaci. Emerge, inoltre, che nel 12,1 per cento dei casi l’autore era già stato violento con altre donne, ma nel 69,2 per cento dei casi la donna non era a conoscenza di questa informazione.(Rin)