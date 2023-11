Medio Oriente: Spagna dona materiale medico a ospedali egiziani che curano palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che la Spagna invierà quattro tonnellate di materiale medico a sostegno degli ospedali egiziani che curano i palestinesi feriti o malati della Striscia di Gaza che vengono evacuati nel Paese attraverso il valico di Rafah. L'annuncio è stato fatto in occasione di un'apparizione accanto al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e al primo ministro belga Alexander de Croo, che lo accompagna nel viaggio. L'aiuto sarà erogato attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile. Sanchez ha ringraziato l'Egitto e il suo presidente per gli sforzi compiuti dallo scoppio di questa nuova crisi in seguito all'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, e in particolare per la loro mediazione per consentire una tregua umanitaria che faciliterà il rilascio di 50 ostaggi detenuti da Hamas in cambio di 150 prigionieri palestinesi. Sanchez ha insistito sul fatto che questa tregua deve essere mantenuta oltre i quattro giorni concordati e ha anche difeso il mantenimento e l'aumento degli aiuti umanitari a Gaza. (Spm)