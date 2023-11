Burkina Faso-Niger: lotta al terrorismo ed economia, incontro tra leader golpisti Traore e Tchiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della giunta golpista che ha preso il potere in Niger lo scorso 26 luglio, il generale Abdourahamane Tchiani, è stato ricevuto ieri sera a Ouagadouogou dall’omologo del Burkina Faso, il capitano Ibrahim Traore. Lo riferisce la presidenza burkinabé in un comunicato. I due leader, si legge nel testo, hanno discusso di questioni di comune interesse per entrambi i paesi, e in particolare di lotta al terrorismo e di sviluppo socio-economico. Quella a Ouagadougou è la seconda e ultima tappa del primo viaggio all’estero di Tchiani dalla presa del potere in Niger. Sempre nella giornata di ieri, infatti, il leader golpista nigerino è stato ricevuto anche a Bamako dall’omologo del Mali, il colonnello Assimi Goita, che ha confermato “il sostegno e l’impegno delle autorità” locali a favore del popolo del Niger, “a prescindere dagli ostacoli”. (segue) (Res)