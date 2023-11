Burkina Faso-Niger: lotta al terrorismo ed economia, incontro tra leader golpisti Traore e Tchiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l tour di Tchiani fa seguito alla firma dell’Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), siglata nel settembre scorso dai leader dei tre Paesi saheliani guidate da giunte militari. In questo senso, riferisce l'emittente "Rfi", la prossima settimana sono previsti incontri a livello ministeriale a Bamako per discutere le conseguenze di questa partnership, non solo sul piano militare ma anche su quello economico o, addirittura, sui possibili organismi istituzionali comuni da istituire. (segue) (Res)