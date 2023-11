Ue: Tronchetti (Pirelli), Europa non è più attore, serve tavolo per decidere regole del gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Pirelli ha guardato a Est da tempo, "tutto l'est è condizionato dalla guerra russo ucraina, oggi il mondo è vicino a una popolazione di 8 miliardi. Se non guardiamo allo scenario globale e non apriamo un dialogo con Stati Uniti e Cina per trovare un equilibrio su punti fondamentali come l'intelligenza artificiale, che può essere una catastrofe oppure un’occasione fantastica. Serve un tavolo in cui si decidano le regole del gioco per salvare l’equilibrio mondiale". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente del gruppo Pirelli, intervenendo al World Summit 2023 in corso oggi a Milano. "Non dimentichiamo che le bombe atomiche sono ancora tante. Le regole gioco per salvare equilibrio mondiale serve dialogo. Non possiamo pensare a uno sviluppo senza che l'Europa non ne faccia parte, la popolazione d'Europa è minore e oggi paga il conto. L'Europa non è un attore in questa partita" ha concluso Tronchetti.(rem)