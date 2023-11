Visegrad: premier slovacco incontra presidente Senato ceco a Praga, rafforzare cooperazione formato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre rafforzare la cooperazione in seno al Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4). Ne convengono il premier slovacco Robert Fico e il presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos Vystrcil, che si sono incontrati oggi a Praga. Non hanno invece trovato identità di vedute per quanto riguarda l’assistenza all’Ucraina aggredita dalla Russia. Malgrado, dopo il ritorno al governo di Fico, la Slovacchia “in questo momento” abbia un punto di vista differente sul conflitto in Ucraina, “il fatto che continuiamo a espandere, rafforzare e sviluppare le relazioni bilaterali ha chiaramente la precedenza sulle ambizioni di politici individuali”, ha dichiarato Vystrcil al termine dell’incontro con Fico. Il capo del governo di Bratislava ha confermato che il suo Paese sostiene Kiev ma ha anche ribadito “che non fornirà armi all’Ucraina ed è in favore di negoziati di pace immediati”, ha aggiunto Vystrcil. (Vap)