Algeria: eletto presidente della commissione di cooperazione sulla messa al bando delle mine antiuomo

- L'Algeria è stato eletto presidente della commissione per la promozione della cooperazione e dell'assistenza nell'ambito della convenzione sulla messa al bando delle mine antiuomo per l'anno 2024. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Affari esteri algerino, che sottolinea come la missione della commissione sia quella di aiutare gli Stati ad applicare azioni volte a porre fine alle morti causate dalle mine antiuomo. L'elezione della Algeria a presidente è stata fatta in occasione della ventunesima Assemblea degli Stati che hanno sottoscritto l'accordo, in corso da lunedì a Ginevra. (segue) (Ala)