Algeria: eletto presidente della commissione di cooperazione sulla messa al bando delle mine antiuomo (2)

- In un discorso davanti all'assemblea, la delegazione algerina ha definito le priorità della commissione per l'anno 2024, che si concentreranno sulla promozione dei partenariati e degli approcci nazionali nella lotta alle mine, nel rafforzamento dello scambio di beni e coordinamento con i donatori, con il fine di aiutare gli Stati ad adempiere ai propri obblighi in termini di sminamento. Il comunicato riferisce, inoltre, che la commissione contribuirà allo sviluppo di un nuovo piano d'azione quinquennale, in vista della quinta conferenza di revisione del programma nel 2024 in Cambogia, di cui l'Algeria assumerà la carica di vicepresidente. Il ministero degli Affari esteri algerino ha sottolineato che "eleggendo l'Algeria come presidente della commissione gli si riconosce la sua competenza nella lotta contro le mine antiuomo, che risale alla guerra di liberazione nazionale, così come il suo importante contributo al raggiungimento degli obiettivi umanitari della convenzione". (Ala)