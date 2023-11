Medio Oriente: Regno Unito annuncia 34,4 milioni di euro di aiuti umanitari per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito fornirà ulteriori 30 milioni di sterline (34,4 milioni di euro) di aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, mentre si reca nei Territori palestinesi nel secondo giorno della sua visita in Israele. In totale, il Regno Unito ha annunciato 60 milioni di sterline (68,9 milioni di euro) di aiuti aggiuntivi per il popolo palestinese dall'inizio della guerra in ottobre. "È fondamentale proteggere i civili dai danni e stiamo esaminando con urgenza tutte le strade per portare aiuti a Gaza, comprese le rotte terrestri, marittime e aeree", ha detto Cameron, aggiungendo: "Sono orgoglioso che il quarto volo britannico che trasportava merci essenziali sia atterrato oggi in Egitto e posso annunciare nuovi finanziamenti di 30 milioni di sterline che saranno spesi per aiuti vitali come alloggi e forniture mediche". (Res)