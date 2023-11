Ucraina: Kuleba, 55 Paesi firmano dichiarazione in occasione dell'anniversario Holodomor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 55 i Paesi che hanno firmato la dichiarazione avanzata dall'Ucraina alle Nazioni Unite per il 90mo anniversario dell'Holodomor. Lo ha reso noto su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Il funzionario ha elogiato il fatto che l'Holodomor sta attirando più attenzione dell'Onu rispetto al documento precedente del 2018. Kuleba ha sottolineato che la diplomazia ucraina continuerà a lavorare per ripristinare la giustizia storica e commemorare le vittime dell'Holodomor. "Gli orrori dell'Holodomor dovrebbero servire come chiaro promemoria per le generazioni attuali e future della necessità di prevenire tali atrocità e tentativi di utilizzare il cibo come arma, che sono uno dei componenti chiave della continua aggressione della Russia contro l'Ucraina", ha sottolineato il ministro degli Esteri. L'Holodomor fu una carestia provocata dal governo dell'Unione sovietica nel territorio dell'Ucraina dal 1932 al 1933 che causò diversi milioni di morti. (Kiu)