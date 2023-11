Filippine: Marcos, valutiamo riadesione alla Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine stanno valutando se ripristinare il loro status di Paese membro della Corte penale internazionale (Cpi), circa cinque anni dopo il ritiro decretato dall’ex presidente Rodrigo Duterte nel 2019, in risposta alla decisione della corte di indagare sulla “guerra alla droga” intrapresa dalla sua amministrazione. Lo ha annunciato oggi il presidente Ferdinand Marcos Jr: “Esiste una questione: se si debba tornare o meno a far parte della Cpi. E’ una questione che stiamo studiando”, ha dichiarato il capo dello Stato, secondo cui Manila “continuerà a valutare quali siano le opzioni sul tavolo”. Il presidente ha precisato che per le Filippine i dubbi relativi ai limiti giurisdizionali della corte e alla loro compatibilità con i capisaldi della sovranità nazionale stano “problemi” irrisolti.(Fim)