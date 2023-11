© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEEvento sulla "Violenza di genere, strategie di guerra: diamo voce alle donne, autentiche portatrici di pace". Con il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero e la vicepresidente Loredana Raia, la consigliera del presidente della Regione Campania per le Pari opportunità Rosa D'Amelio e padre Enzo Fortunato. Aula del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale Is. F13 - Napoli (ore 10).Presentazione di "Nero acciaio": un fumetto per l'ambiente, nato da un progetto di sensibilizzazione promosso dall'associazione Salute e vita, in collaborazione con Csv - Sodalis, su iniziativa del presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne, Michele Cammarano. Si discuterà delle emergenze ambientali che riguardano le Fonderie Pisano, la Terra dei Fuochi e la Valle del Sabato. Con Cammarano, tra gli altri, Salvatore Micillo, già sottosegretario all'Ambiente, Davide Bottiglieri, autore e sceneggiatore del fumetto. Sala "Caduti di Nassiriya", sede del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 11).Diretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 14.45).COMUNEConvegno dal titolo "La devianza minorile: i giovani e la nuova criminalità, il Decreto Caivano", su iniziativa dei consiglieri comunali Salvatore Guangi ed Iris Savastano e Renata Piro. All'evento parteciperanno il senatore Franco Silvestro, l'assessore Luca Trapanese, il consigliere comunale Catello Maresca e l'avvocato Roberto Saccomanno. Sala consiliare del Comune via Verdi 35 - Napoli (ore 17).Incontro organizzato dal Rotary Club Campania sulla violenza contro le donne. Nell’occasione sarà presentato il trailer del docufilm "Alessandra, il coraggio di una figlia", dedicato a Teresa Buonocore, mamma-coraggio di Portici. Partecipano Cristiano Capurro, presidente del Rotary Club Campania, Ludovica Carpino, vicequestore della polizia di Stato, l'eurodeputata Chiara Gemma e l'avvocato Drusilla De Nicola. Alessandra Cuevas, la figlia di Teresa Buonocore, presenterà il docufilm assieme ad Alessandra Clemente, consigliere del Comune di Napoli. Hotel San Francesco al Monte, corso Vittorio Emanuele 328 - Napoli (ore 20).VARIEMarcia contro la violenza di genere dedicata a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo ammazzata dal suo ex fidanzato. Partecipano alunni, genitori, autorità, associazioni, parrocchie e cittadinanza. Villa comunale del Palazzo di Città, corso Resina 39 - Ercolano (ore 10).In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Napoli e le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, con il contributo di Civita, incontrano gli studenti dell'istituto "F.Morano" di Caivano e dell'Istituto "Melissa Bassi" di Scampia. A un percorso visivo alle Gallerie d'Italia seguirà, in questura, la visita a "Una Casa per te", l'area dedicata all'accoglienza e all'ascolto di donne, minori e altre vittime vulnerabili. Gallerie d'Italia in via Toledo 177, museo di Intesa Sanpaolo - NapoliIncontro, anche on line, su "Come coniugare le potenzialità delle Comunità energetiche rinnovabili con le attività di rilancio e rigenerazione del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dal sisma e dalla frana sull'isola di Ischia". Intervengono il commissario straordinario di Governo per la ricostruzione a Ischia, Giovanni Legnini. Sono stati invitati i sindaci dell'isola e i rappresentanti della Regione Campania, di Città Metropolitana, di Federalberghi e del Cnr. Sarà presente l'inviato speciale del Governo per il cambiamento climatico, Francesco Corvaro. Uffici della struttura commissariale Porto, piazza Antica Reggia - Napoli (ore 11).Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e l'assessora alle Politiche sociali e pari opportunità Fabiana Riccobene presentano l'iniziativa #parlarono che rientra nell’ambito degli eventi del Comune contro la violenza di genere, non solo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sala Giunta del Comune, Palazzina 7 in via Tito Livio 4 - Pozzuoli (ore 14).Forum su "Problematiche gestionali di beni e aziende sequestrate. La realtà della Campania", con, tra gli altri, Fulvio Martusciello capo delegazione di Forza Italia Ppe al Parlamento Europeo e Francesco Silvestro presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sede Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, piazza dei Martiri 30 - Napoli (ore 15).(Ren)