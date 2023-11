Governo: Renzi, Meloni nervosa, al Senato comiziaccio vecchia maniera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri per la prima volta dall’inizio della legislatura Giorgia Meloni si è presentata in Aula per rispondere al question time dei senatori. Riconoscendo alla Presidente del Consiglio una grande abilità nel dibattito parlamentare ero curioso di capire su quali temi avrebbe imposto la propria offensiva comunicativa. E invece con mia grande sorpresa ho visto una premier nervosa, preoccupata soprattutto di non rispondere alle critiche di merito". Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nel suo editoriale sul "Manifesto" riferendosi al question time di ieri al Senato con la premier. "Ricordando una Giorgia Meloni da sempre attenta alle esigenze della classe media - spiega Renzi -ho fatto un elenco molto semplice, quasi banale di tutto ciò che da un anno a questa parte è aumentato. Ho preso le statistiche dell’Istat e di Coldiretti, così che la Meloni non potesse contestare le fonti, e ho elencato punto punto gli aumenti di questo anno". Gli aumenti riguardano il pane, i trasporti, il riso, la benzina, le zucchine, la pasta. "Cose concrete, di quelle che un tempo avrebbero fatto sobbalzare gli occhi e il cuore di donna Giorgia. Ieri invece la Meloni non ha commentato i numeri, scappando dalla realtà", dice il leader di Iv. (segue) (Rin)