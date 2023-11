Lavoro: Fit-Cisl, Gruppo Pellegrini licenzia più di 200 dipendenti rider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come per quanto avvenuto con Gorillas la scorsa estate, adesso anche Mymenu, società del Gruppo Pellegrini e uno dei player Italiani della consegna di cibo a domicilio, ha annunciato il licenziamento di 225 lavoratori": è quanto dichiara in una nota la Fit-Cisl che prosegue: "Recentemente si è svolto un incontro tra i sindacati di categoria e i vertici aziendali per trovare una soluzione al fine di ricollocare le risorse che entro fine anno perderanno il lavoro". "Si tratta di una decisione inaspettata e inaccettabile, anche alla luce del fatto che l'azienda non ha rispettato i contenuti dell'accordo firmato a maggio 2022, che prevede percorsi di stabilizzazione del personale" sottolinea ancora la Federazione dei trasporti cislina. "Gli sportelli rider presso le sedi regionali e territoriali della nostra Federazione sono a disposizione di lavoratrici e lavoratori per fornire assistenza e tutela, ai sensi di quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro" conclude la Fit- Cisl.(Rin)