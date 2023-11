Violenza donne: convegni e flash mob, le iniziative in vista del corteo del 25 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sedia vuota in Sapienza, flash mob e convegni: proseguono le iniziative in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. A 24 ore dalla manifestazione indetta da Non una di meno, alla quale sono attese almeno 10 mila persone, sono diversi gli appuntamenti in programma a Roma per oggi. La giornata si apre alle ore 9 con un convegno all'Università La Sapienza, che sceglie di ricordare le vittime della violenza di genere lasciando una sedia vuota in prima fila nell'aula magna del Rettorato, dove si svolge l'iniziativa "Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse", progetto che il Telefono Rosa porta avanti da 18 anni. Riflessioni, testimonianze e approfondimenti della Giornata avranno come filo conduttore la necessità di un nuovo paradigma culturale per contrastare la violenza contro le donne. In apertura dell'iniziativa, saranno ricordate e chiamate con il loro nome, una per una, tutte le vittime di femminicidio uccise in Italia dall'inizio del 2023. Sarà inoltre illustrato il Report con i dati nazionali elaborato dal Ministero dell'Interno. (segue) (Rer)