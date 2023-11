Violenza donne: convegni e flash mob, le iniziative in vista del corteo del 25 novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione del 25 novembre quest'anno andrà dal Circo Massimo a San Giovanni, passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. A livello istituzionale, invece, sono previste diverse iniziative di tipo culturale e sociale: mostre, concerti, convegni, tavole rotonde ma anche spettacoli e iniziative sportive per dire "basta alla violenza contro le donne". Alle ore 9:30, presso Eurcity, Centro federale Fib Bocciodromo, andrà in scena "Ora basta con la violenza sulle donne", un evento di sport, danza e moda a sostegno della Casa Internazionale delle Donne. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina in collaborazione con l'Assessorato alle Pari opportunità di Roma Capitale. Arancione e rosso sono invece i colori scelti per illuminare, rispettivamente, Palazzo senatorio e la sede del Consiglio regionale del Lazio. Tra i gesti simbolici quello delle "panchine rosse", una per ogni scuola per il Municipio IX e una all'isola Farnese, così come nei territori Municipi III e VII, rispettivamente al parco delle Magnolie e al parco Salvador Allende. (Rer)