- Il ministero degli Affari esteri della Giordania ha condannato l'estremista di destra olandese Geert Wilders, in quanto avrebbe "negato i diritti del popolo palestinese" in alcune sue dichiarazioni. Lo ha riferito ieri l'emittente del Regno "Al Mamlaka", secondo cui Wilders ha negato in particolare il diritto dei palestinesi "a uno Stato indipendente con sovranità sul proprio territorio nazionale". (Res)