Napoli: estorsione sui lavori per palazzi storici, un arresto

- Estorsioni imposte a imprese edili impegnate nella ristrutturazioni di edifici a Napoli: una persona è stata arrestata oggi all’esito di una indagine congiunta di polizia e carabiniei. In carcere, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, è finito P.G., ritenuto indiziato di due episodi di estorsione consumata e di un episodio di tentata estorsione, fatti tutti aggravati dalla matrice camorristica perché avrebbe rivendicato l’appartenenza a un clan per raggiungere lo scopo. I fatti si sono verificati tra settembre 2022 e luglio 2023. Le due estorsioni consumate si sono verificate ai danni dell’impresa che stavano ristrutturando gli edifici storici, siti entrambi nel centro di Napoli, Palazzo Maddaloni in via Maddaloni e Palazzo Serra di Cassano in via Monte di Dio. Nell’occasione l’indagato avrebbe costretto il titolare della ditta, impegnata in entrambe le opere, a consegnare 15mila euro, evocando la propria appartenenza ad organizzazioni camorristiche locali. A luglio 2023, invece, l’indagato ha cercato di imporre il pizzo all’impresa che stava eseguendo lavori in un palazzo storico in Piazza Municipio. In questa circostanza l’uomo ha evocato rapporti con malavitosi dei Quartieri spagnoli. Tuttavia il piano estorsivo non è andato a buon fine. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile, dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli e dalla sezione operativa di Napoli dei carabinieri Antifalsificazione monetaria. (Ren)