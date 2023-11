Spagna: Sanchez accusa popolari per "polarizzazione asimmetrica" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha criticato il Partito popolare (Pp) per la "polarizzazione asimmetrica" che sta portando avanti "con i suoi insulti", chiarendo che l'esecutivo "non intende rispondere". Il premier lo ha detto durante una conversazione informale con i giornalisti che lo accompagnavano nel suo viaggio in Medio Oriente. A suo avviso, il Pp sta portando avanti un "discorso di distruzione" e sta "fagocitando il discorso politico di Vox". "Non risponderemo con il rumore, ma con il lavoro", ha sottolineato Sanchez, indicando che per questo ha chiesto espressamente ai suoi ministri di non rispondere agli insulti. "Aspiro e spero che si raggiungano accordi tra il governo e il Pp", ha chiarito il capo dell'esecutivo, sostenendo che questo "sarebbe un bene per il Paese". In questo senso, il premier ha insistito ancora una volta sul fatto che la questione "più urgente" è il rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpj). Per quanto riguarda invece le critiche mosse da Unidas Podemos e le accuse delle due ex ministre Ione Belarra e Irene Montero di essere state "espulse" dal governo, Sanchez ha replicato che ciò che è accaduto è che "c'è stata un'evoluzione del sistema politico". (Spm)