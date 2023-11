Siria: media, milizie sciite filo-Iran attaccano base Usa di Al Omar a Deir ez Zor, nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione di milizie sciite filo-iraniane ha attaccato, con l'utilizzo di missili, la base militare statunitense situata presso il giacimento petrolifero di Al Omar, nel governatorato di Deir ez Zor, nell’est della Siria. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), secondo cui contemporaneamente si è verificato un attacco tramite drone nell'area di Green Village, sempre nell'est del Paese. Non è stata diffusa alcuna informazione su eventuali vittime o feriti. Nel frattempo, aerei militari appartenenti alla Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, a guida Usa, hanno sorvolato lo spazio aereo dell'Eufrate, mentre le milizie sciite hanno evacuato le proprie posizioni per "timore di essere colpite", ha riferito Sohr. (Lib)