Regno Unito: sondaggio, sostegno Tory aumenta al 25 per cento ma Partito laborista in vantaggio

- Il Partito conservatore britannico ha registrato la percentuale più alta nei sondaggi d'opinione dal mese di settembre, con gli elettori che sembrano aver accolto con favore i tagli fiscali contenuti nella dichiarazione autunnale del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. Un sondaggio di YouGov per il quotidiano "The Times", condotto dopo la dichiarazione autunnale di mercoledì, ha rilevato che il sostegno dei Tory è aumentato di quattro punti in una settimana, raggiungendo il 25 per cento. Si tratta del punteggio più alto da metà settembre e solo tre punti sotto il punteggio più alto mai ottenuto dal premier Rishi Sunak lo scorso aprile. Tuttavia, il Partito laborista detiene ancora un vantaggio di 19 punti sull'attuale governo, con il sondaggio che suggerisce che la maggior parte degli elettori non crede che le misure annunciate da Hunt miglioreranno effettivamente se stessi o il Paese. (Rel)