Imprese: Spagna, Acs avvia processo di dismissione della controllata Clece

- L'azienda di infrastrutture spagnola Acs ha affidato a Bank of America il compito di valutare l'appetibilità della sua controllata di servizi Clece per i potenziali investitori nell'ambito del processo di dismissione avviato dalla società. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il piano iniziale del gruppo è quello di dare priorità a un'unica vendita della divisione Servizi, per la quale sta cercando di attirare l'interesse di grandi fondi d'investimento e pensionistici con la capacità di intraprendere un'operazione che potrebbe superare i 700 milioni di euro. Tuttavia, spetterà al mercato stabilire se il processo dovrà essere suddiviso per attività, come è accaduto nei casi di Ferrovial e Sacyr, dove entreranno in gioco altri attori, tra cui gruppi industriali specializzati. Clece ha aumentato i ricavi del 5,6 per cento nei primi nove mesi del 2023, a 1,4 miliardi di euro, con un margine operativo lordo (Ebitda) di 79 milioni di euro (+9,2 per cento) e un portafoglio ordini di 2,5 miliardi di euro. (Spm)