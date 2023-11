Energia: presidente gruppo francese Edf, investiremo 25 miliardi di euro all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf investirà 25 miliardi di euro all'anno. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il presidente dell'azienda, Luc Remont. "Vogliamo limitare gli appelli ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, tutti gli operatori ne hanno avuto bisogno negli ultimi venti anni e ne avranno bisogno nel corso dei prossimi venti", ha affermato il dirigente, sottolineando che "Edf non farà eccezione". Tra i fattori che porteranno all'aumento della produzione dell'energia nucleare, il presidente di Edf indica "l'utilizzo dei reattori alle loro proprie sfide". Remont spiega che è importante "guadagnare tempo" nella produzione. Remont ricorda poi che l'azienda resta impegnata nello sviluppo delle energie rinnovabili "in Francia e all'estero". "Edf non risponde mai da sola a delle gare nell'eolico in mare, lo facciamo con dei partner finanziari per condividere i rischi", ha spiegato il presidente del gruppo energetico. (Frp)