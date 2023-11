Cina-Liberia: Xi si congratula con presidente eletto Boakai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è detto pronto a lavorare con l’omologo eletto in Liberia, Joseph Nyumah Boakai, per approfondire la cooperazione in vari campi e la fiducia politica reciproca. Nel messaggio inviato a Boakai, eletto con il 50,64 per cento delle preferenze contro il 49,36 per cento raggranellato dal presidente uscente George Weah, Xi ha dichiarato di apprezzare l’andamento delle relazioni bilaterali, nonché il riconoscimento del Paese africano del principio della Cina unica. (Cip)