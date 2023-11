Ucraina: viceministro Difesa, acquisto di missili e munizioni sarà una priorità nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto di armi missilistiche e munizioni sarà una delle priorità del bilancio statale dell'Ucraina per il prossimo anno. Lo ha affermato il viceministro della Difesa ucraino, Yuri Dzhygyr. "Una delle principali priorità del bilancio della difesa per il 2024 riguarda l'armamento missilistico e le munizioni", ha dichiarato il viceministro della Difesa ucraino, Yuri Dzhygyr. Secondo Dzhygyr, questo scopo richiederà circa 175 miliardi di grivnie (4,4 miliardi di euro). Per acquistare l'equipaggiamento militare serviranno invece circa 80 miliardi di grivnie (2 miliardi di euro). Un'altra priorità sarà la riparazione di attrezzature militari danneggiate e l'acquisto di pezzi di ricambio. Dzhygyr ha evidenziato che il governo cercherà di attirare le capacità di imprese nazionali. (Kiu)