Imprese: Mimit, tavolo tecnico per salvataggio della Holostem Terapie Avanzate

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è impegnato nel salvataggio della Holostem Terapie Avanzate s.r.l un’azienda biotecnologica che opera nel settore della ricerca e allo sviluppo di prodotti per terapie avanzate basate su colture di cellule staminali epiteliali per terapia cellulare e genica. "A seguito della messa in liquidazione, deliberata dall’Assemblea dei soci della Holostem Terapie Avanzate, la Fondazione Enea Tech e Biomedical ha recentemente sottoposto al ministero un progetto volto all’acquisizione della stessa", si legge in una nota del Mimit. "Il ministero, rilevate alcune criticità nell’attuale impostazione del progetto di acquisizione, è impegnato nella valutazione di tutte le soluzioni tecniche percorribili per consentire la continuità e la sostenibilità anche in futuro di una struttura di ricerca altamente specializzata e degli importanti risultati conseguiti nel campo delle terapie geniche, anche mediante il coinvolgimento dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A", conclude il ministero. (Com)