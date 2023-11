Cina-Uruguay: premier Li a Lacalle Pou, Bri è opportunità per migliorare commerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Uruguay dovrebbero considerare la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) come un’opportunità per migliorare le relazioni commerciali e agevolare gli investimenti. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con il presidente dell’Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, che oggi chiude una visita di cinque giorni nel Paese asiatico. Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, 35 anni fa, i due Paesi hanno cooperato all’insegna del rispetto, della fiducia e del sostegno reciproco, garantendo uno sviluppo qualitativamente elevato dei legami, ha detto Li. Il premier cinese ha dunque auspicato che Pechino e Montevideo possano continuare a sostenersi a vicenda sui rispettivi interessi fondamentali, invocando un rafforzamento degli scambi nel campo della finanza, delle energie verdi, di scienza e tecnologia. (Cip)