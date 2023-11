Regno Unito: Braverman su dati migrazione, sono uno "schiaffo in faccia" al popolo britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra dell'Interno del Regno Unito, Suella Braverman, ha descritto i dati record sulla migrazione netta nel Paese come uno "schiaffo in faccia al popolo britannico", aggiungendo che il primo ministro Rishi Sunak "deve agire ora" per abbassare i numeri. "Siamo stati eletti con l'impegno di ridurre la migrazione netta, che era di 229 mila nel 2019. Ma le statistiche record sull'immigrazione mostrano che abbiamo fatto entrare un milione di persone in più in soli 2 anni" ha scritto Braverman su X. "I numeri record sono uno schiaffo in faccia al popolo britannico che ha votato per controllare e ridurre la migrazione in ogni occasione. Dobbiamo agire ora per ridurre la migrazione a livelli sostenibili", ha commentato l'ex ministra. (Rel)