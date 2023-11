Cina-Uruguay: presidente parlamento Zhao Leji a colloquio con Lacalle Pou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), Zhao Leji, ha ricevuto ieri a Pechino il presidente dell’Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, con cui ha valutato l’andamento delle relazioni bilaterali e ulteriori prospettive di cooperazione. Il rappresentante cinese ha definito quello tra Pechino e Montevideo “un modello di cooperazione basato su coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti tra Paesi diversi per assetto politico ed economico”. In vista del 65mo anniversario delle relazioni bilaterali, in calendario il prossimo anno, l’Assemblea nazionale del popolo vuole rinvigorire “l’amicizia” con l’Assemblea generale dell’Uruguay, per fornire alla cooperazione bilaterale “solide garanzie legislative”. (Cip)