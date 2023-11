Medio Oriente: Arabia Saudita firma 4 accordi da 36,7 milioni di euro per sostegno Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center dell'Arabia Saudita ha firmato quattro accordi di cooperazione del valore di 150 milioni di riyal sauditi (36,7 milioni di euro) con una serie di organizzazioni internazionali per sostenere i palestinesi della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Okaz", secondo cui la cerimonia di firma degli accordi si è tenuta presso la sede dell'ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita al Cairo. Gli accordi includono: un finanziamento da 56,25 milioni di riyal sauditi (13,8 milioni di euro) per le attività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa); un finanziamento da 37,5 milioni di riyal sauditi (9,2 milioni di euro) per sostenere l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms); un finanziamento da 37,5 milioni di riyal sauditi (9,2 milioni di euro) per rispondere urgentemente all'appello umanitario del Comitato internazionale della Croce rossa; e, infine, un finanziamento da 18,75 milioni di riyal sauditi (4,6 milioni di euro) per sostenere gli sforzi del Programma alimentare mondiale (Pam). (Res)