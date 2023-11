Medio Oriente: Arabia Saudita esorta consegna incondizionata di aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdullah al Rabeeah, consulente presso la Corte reale e supervisore generale del King Salman Humanitarian Aid and Relief Center dell'Arabia Saudita, ha invitato la comunità internazionale a "esercitare pressioni su Israele in ogni modo possibile per consentire incondizionatamente l'accesso di aiuti umanitari e di soccorso nella Striscia di Gaza". Lo ha reso noto il quotidiano "Saudi Gazette", secondo cui Al Rabeeah ha rilasciato questa dichiarazione durante una conferenza stampa tenuta ieri all'ambasciata saudita al Cairo, a margine della firma di quattro accordi di cooperazione congiunta. "Tutti sono consapevoli delle sfide umanitarie che il nostro popolo a Gaza sta affrontando, tra cui la carenza di medicine, cibo e acqua e lo sfollamento che ha coinvolto centinaia di migliaia di palestinesi. Riteniamo necessario contribuire ad alleviare questa sofferenza umana", ha proseguito il funzionario saudita, sottolineando la presenza di un grande volume di aiuti nella città egiziana di Al Arish e al valico di Rafah, che collega l'Egitto a Gaza, con oltre 326 camion e 20 ambulanze in attesa di entrare nell'exclave palestinese. Infine, Al Rabeeah ha ringraziato la Mezzaluna rossa egiziana per facilitare l'ingresso di questi aiuti. (Res)