Regno Unito: dipendenti Amazon in sciopero a Coventry in occasione del Black Friday

- Centinaia di dipendenti di Amazon hanno iniziato oggi uno scioperato fuori dalla sede dell'azienda a Coventry in occasione del Black Friday, uno dei giorni più impegnativi dell'anno per Amazon. Il sindacato Gmb ha dichiarato che più di mille dipendenti dell'azienda hanno preso parte allo sciopero per una disputa salariale che continua da gennaio. Scioperi e manifestazioni si terranno anche in Europa e negli Stati Uniti, in quella che secondo i sindacati è la più grande giornata di azione sindacale nella storia di Amazon. "La giornata di oggi verrà ricordata come un punto di svolta nella storia di Amazon. I lavoratori che rendono possibile il modello di business dell'azienda si ribellano per chiedere la loro parte dell'enorme ricchezza dell'azienda", ha dichiarato Amanda Gearing, funzionaria di Gmb. (Rel)