Thailandia: governo prevede 3,5 milioni di visitatori cinesi nel 2023, meno delle attese

- La Thailandia prevede di ricevere in tutto da 3,4 a 3,5 milioni di visitatori dalla Cina quest'anno, al di sotto dell’obiettivo fissato dal governo. Lo ha dichiarato oggi l'Autorità del turismo della Thailandia (Tat), riconoscendo che i programmi varati nei mesi scorsi per incentivare un maggiore afflusso di turisti dalla Cina hanno sortito effetti inferiori alle aspettative. Dall’inizio del 2023 ad oggi circa 3,01 milioni di turisti cinesi hanno visitato la Thailandia, secondo l'Autorità. La Cina è un mercato chiave per l'industria turistica della Thailandia, con 11 milioni di visitatori cinesi nel 2019, prima della pandemia di Covid-19, pari a un quarto del totale dei flussi di turisti stranieri registrati in Thailandia quell’anno. Chattan Kunjara Na Ayudhya, vice governatore della Tat per il marketing internazionale in Asia e nel Pacifico del Sud, ha attribuito il minore afflusso di turisti cinesi al rallentamento della prima economia asiatica, e ha aggiunto che la sparatoria di massa che si è verificata il 3 ottobre scorso in un centro commerciale a Bangkok ha influito a sua volta sulla fiducia dei turisti. Complessivamente, gli arrivi di turisti stranieri si sono attestati a circa 23,88 milioni dall'inizio dell'anno, ha affermato Chattan. Il record pre-pandemia di quasi 40 milioni di arrivi di turisti stranieri è stato registrato in Thailandia nel 2019.(Fim)