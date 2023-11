Russia: Dugin, nostro mondo va oltre confini nazionali e comprende popoli dai destini legati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo russo è più vasto rispetto ai confini nazionali: non comprende solo i grandi russi, i piccoli russi e i bielorussi, ma anche i popoli non slavi che hanno legato il loro destino al popolo russo. È quanto si legge in un articolo firmato da Aleksander Dugin, il noto politologo russo, in un articolo per l'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il mondo russo e la Federazione Russa come stato nazionale, ovviamente, non sono la stessa cosa. Questo, forse, è riconosciuto da tutti. Ma alcuni credono che il mondo russo sia più ampio e più grande della Russia, e altri che sia più ristretto e più locale, mentre altri generalmente lo collocano in una posizione intermedia. Nel primo caso, e questo è l’uso più corretto e significativo del termine 'mondo russo', stiamo parlando della Russia come civiltà”, ha scritto Dugin in nell'articolo pubblicato alla vigilia del congresso anniversario del Consiglio mondiale del popolo russo (Vrns) che si terrà al Cremlino. Il politologo propone di approfondire il concetto stesso di “mondo russo” e di determinarne i confini e il suo significato nelle relazioni internazionali. Secondo Dugin, il Vrns intende il mondo russo come l'unione di tutte le persone che considerano propria la civiltà russa, indipendentemente da dove vivono e dallo stato di cui sono cittadini. Inoltre, il mondo russo è indissolubilmente legato alla Chiesa ortodossa, sottolinea Dugin, ma questo, a suo dire, non va affatto a scapito delle altre fedi tradizionali. (segue) (Rum)