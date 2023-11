Russia: Dugin, nostro mondo va oltre confini nazionali e comprende popoli dai destini legati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per 'mondo russo' si intendono tutti gli slavi orientali (e quindi non solo i grandi russi, ma anche i bielorussi e i piccoli russi), così come tutti gli altri gruppi etnici che in un momento o nell'altro hanno legato il loro destino al popolo russo. Pertanto, il mondo russo può includere, ad esempio, georgiani, armeni o azerbaigiani che, sebbene attualmente si trovino fuori dalla Russia, mantengono la fede nella vicinanza storica e nella parentela spirituale con i russi”, ritiene Dugin. Tuttavia, secondo l'autore, il nucleo del mondo russo è costituito da tre popoli slavi orientali: i grandi russi, i bielorussi e i piccoli russi. Questo non significa affatto, secondo il politologo, che gli altri popoli non slavi non ne siano parte organica e integrante. Parlando dei confini del mondo russo, Dugin sottolinea che le frontiere della civiltà non sono lineari e strettamente rigide. Nell'articolo, l'autore ricorda il concetto di "frontiera", espresso da sua figlia Daria Dugina, rimasta uccisa in un attentato. "Questo non è un confine lineare, ma una striscia intermedia, un territorio di nessuno o neutrale che separa una civiltà da un'altra. La caratteristica della frontiera è quella di cambiare costantemente, spostandosi in una direzione o nell'altra. Inoltre, la frontiera vive la sua propria vita, sul suo territorio avviene un intenso scambio di codici culturali, due o anche più identità convergono, entrano in conflitto, divergono e entrano di nuovo in dialogo”, scrive Dugin. (segue) (Rum)