Russia: Dugin, nostro mondo va oltre confini nazionali e comprende popoli dai destini legati (3)

- Secondo il politologo, una di tali frontiere si è rivelata essere l’Ucraina, che un tempo era la culla del mondo russo, ma in seguito, quando il centro si è spostato verso est, è diventata una zona intermedia tra la Russia eurasiatica e l’Europa. Il mondo russo si basa sull'idea russa, ha osservato l'autore. "E questa Idea, ovviamente, ha le sue caratteristiche uniche; il suo aspetto è determinato da valori tradizionali, incorporando l'esperienza storica delle persone", scrive Dugin. La parte finale dell'articolo è dedicata al significato del mondo russo nelle relazioni internazionali. L'autore lo definisce uno dei poli di un mondo multipolare. "Può essere unito in uno Stato (come la Cina o l'India) o rappresentare più Stati indipendenti uniti da storia, cultura e valori (come i Paesi del mondo islamico). Ma in ogni caso è uno Stato di civiltà con i suoi propria identità originale e distintiva”, osserva Dugin. (segue) (Rum)