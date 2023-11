Russia: Dugin, nostro mondo va oltre confini nazionali e comprende popoli dai destini legati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'autore, l’ordine mondiale multipolare si fonda sul dialogo di tali “mondi”, Stati-civiltà. E l'Occidente in questo contesto non dovrebbe più essere percepito come portatore di valori e norme universali che sono generalmente vincolanti per tutti i popoli e gli Stati del mondo. "Il mondo umano universale è costituito da una combinazione di poli individuali: grandi spazi, civiltà e frontiere che li separano e li collegano allo stesso tempo. Questa è una struttura delicata che richiede accortezza, sottigliezza, rispetto reciproco, tatto, familiarità con i valori dell’Altro, ma solo così si potrà costruire un ordine mondiale veramente giusto, e in questo ordine mondiale è il mondo russo, e non solo la Russia come Stato, ad essere un polo a pieno titolo, un centro di integrazione, una formazione di civiltà unica basata sui propri valori tradizionali, che possono in parte coincidere e in parte differire dai valori di altre civiltà. E nessuno può dire dall'esterno cosa deve e cosa non valere per il mondo russo", conclude Dugin. (Rum)