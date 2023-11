Russia: domato incendio in una sottostazione elettrica a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio divampato nella notte nella sottostazione elettrica Chaginskaja, nell'area sud orientale di Mosca, è stato domato. Lo ha detto a "Ria Novosti" un rappresentante dei servizi di emergenza. In precedenza era stato riferito di un incendio in un trasformatore nella sottostazione Chaginskaja che non ha causato vittime. Successivamente, la direzione principale del ministero per le Situazioni di emergenza della capitale ha annunciato la localizzazione dell'incendio, sottolineando che il rogo nel trasformatore non ha influito sull'approvvigionamento energetico della città. "L'incendio è stato spento, si era esteso in un'area di 200 metri quadrati", ha detto la fonte dell'agenzia. (Rum)