Myanmar: giunta accusa ribelli di aver distrutto oltre 100 camion merci al confine con la Cina

- Quasi la metà di circa 250 camion per il trasporto di merci bloccati al confine tra il Myanmar e la Cina a causa dell’offensiva delle milizie ribelli nello Stato birmano settentrionale di Shan sono rimasti distrutti in un incendio innescato da un attacco sferrato dai ribelli con droni suicidi. Lo ha denunciato il maggiore generale Zaw Min Tun, portavoce del consiglio militare, la giunta al potere in Myanmar. Secondo il portavoce, i camion erano parcheggiati presso una zona industriale vicina al valico di confine di Kyin-San-Kyawt, nella municipalità di Muse, bersaglio di un attacco con droni sferrato dai ribelli alle 9:45 di ieri mattina (ora locale). L’attacco è stato uno dei più eclatanti ed economicamente costosi dall’inizio dell’offensiva dei gruppi ribelli contro le forze armate regolari, che si è propagata in diverse regioni periferiche del Myanmar. Kyar Win, portavoce dell’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa), ha imputato invece l’attacco alle forze armate regolari. (segue) (Inn)