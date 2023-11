Ue: Georgieva (Fmi), la crescita in Europa sarà lenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia mondiale ha attraversato tre shock: il Covid, la guerra in Ucraina e poi la crisi dell'inflazione. Lo afferma in un'intervista al "Corriere della Sera" la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. "In tale contesto, (l'economia globale) ha dimostrato una notevole resilienza. Temevamo una seconda recessione dopo il 2020, ora prevediamo una crescita del 3 per cento quest'anno e del 2,9 il prossimo". "Ma si prevede - aggiunge - che la crescita sarà lenta sia nel breve che nel medio termine. Siamo ben sotto al 3,8 per cento medio dei due decenni precedenti". La guerra in Medio Oriente darà un altro colpo: "Dal punto di vista economico, l'impatto più significativo è nell'epicentro del conflitto. A Gaza la distruzione è massiccia. Anche la Cisgiordania è colpita a causa delle restrizioni all'attività. In Israele l'8 per cento della forza lavoro ora è nell'esercito. I lavoratori da Gaza e dalla Cisgiordania ora non arrivano e il turismo si è fermato. A livello globale, la guerra non ha ancora prodotto un impatto misurabile. L'impennata dei prezzi dell'energia subito dopo la guerra si è attenuata. Tuttavia, se il conflitto dovesse durare a lungo o peggiorare, l'effetto sarà tangibile". (segue) (Res)