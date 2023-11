Ue: Georgieva (Fmi), la crescita in Europa sarà lenta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa in particolare ha un problema di crescita: "A differenza degli Stati Uniti, che hanno recuperato il trend pre-pandemia, l'Eurozona è ancora del 2 per cento sotto al trend pre-pandemia. E la crescita è molto modesta". Ci sono due ragioni significative: "Uno è il fatto che la guerra in Ucraina ha colpito l'economia europea in modo molto più grave, soprattutto attraverso il canale energetico. La seconda ragione è la sfida della demografia in Europa, che si manifesta in mercato del lavoro molto in tensione. Servirà determinazione nel perseguire riforme strutturali". La Germania è in recessione. "Se l'Europa - rileva la direttrice - è stata colpita duramente dalla crisi energetica a causa della guerra in Ucraina, la Germania è stata colpita ancora più duramente per la sua dipendenza dal gas russo e per l'alta intensità energetica della sua industria. La Germania deve investire in infrastrutture, nell'economia verde, nelle competenze e nelle persone. Come il resto d'Europa, ha una società che invecchia. E non si tratta di investimenti banali, soprattutto quando sappiamo che il prossimo passo sarà l'adeguamento al mondo dell'intelligenza artificiale". (segue) (Res)