Corea del Sud: ministero Esteri annuncia incontro trilaterale con Cina e Giappone il 26 novembre

- I ministri degli Esteri di Corea del Sud, Cina e Giappone si incontreranno per colloqui il 26 novembre a Busan. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri coreano, confermando così il successo dei contatti preliminari delle scorse settimane che puntano a giungere al primo vertice dei leader dei tre Paesi da quattro anni a questa parte. Cina, Giappone e Corea del Sud avevano concordato nel 2008 di organizzare vertici trilaterali a cadenza annuale per promuovere la cooperazione bilaterale, ma i vertici non si sono tenuti negli ultimi anni a causa di tensioni bilaterali e della pandemia di Covid-19: l’ultimo incontro tra i leader dei tre Paesi si è tenuto nel 2019.(Git)