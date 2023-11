Patto stabilità: Fazzolari, troveremo un'intesa con la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Berlino è andata benissimo e troveremo un'intesa sul Patto di stabilità". Così - in un'intervista al "Foglio" - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri. La firma del Piano d'azione con Olaf Scholz "è stata la dimostrazione che con la Germania, ma anche con la Francia, adesso possiamo trattare da pari a pari. Senza timori reverenziali". Ma per anni - replica l'opposizione - i partiti della maggioranza hanno attaccato Parigi e Berlino. Poi tutti pragmatici e realisti una volta al governo: ""No. Ribalto il punto di vista. L'Italia, con il Partito democratico, si è sempre accodata al patto franco-tedesco per garantirsi un minimo di sopravvivenza e agibilità politica. E in alcuni casi, nonostante sia cambiata la musica, ancora accade". Il riferimento è al commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni: ""Anche lui è espressione di quel Patto che però stiamo scardinando con i fatti, senza timori reverenziali". Quanto ai dubbi espressi dalla Commissione sulla manovra: "Sono raccomandazioni che ribalteremo, sempre con i fatti, in primavera con i dati dell'Eurostat: vorrei ricordare che i problemi provengono dalla gestione scellerata del Superbonus voluto da Conte e che noi abbiamo tolto. Per questo sono tranquillo, così come sulla trattativa con l'Europa", ha concluso Fazzolari.(Res)