Credito: Sileoni (Fabi), l'Associazione bancaria italiana è senza visione

- Lando Maria Sileoni fa il sindacalista da quasi 40 anni e da 13 dirige la Fabi, leader di settore con 120 mila tessere. È al suo quinto contratto nazionale, "uno dei più importanti - dice a "Repubblica" - e il più difficile di tutti, perché s'innesta sul cambiamento epocale della banca digitale, che entro tre anni rivoluzionerà il lavoro". L'altra difficoltà è stata "la debolezza dell'Abi, che ha lasciato solo il suo Comitato affari sindacali, senza portare una visione comune. Ogni banca faceva partita a sé: forse perché a luglio si rinnovano i vertici Abi, un passaggio che può decretarne la sopravvivenza". Fortuna che c'è il sindacato, aggiunge: "Per la prima volta da 25 anni le sigle hanno mostrato un'unità non formale, con una piattaforma che ha consentito rilevanti migliorie economiche e ridà lustro e importanza a una categoria che molti hanno tentato di normalizzare e appiattire". Ha spianato la strada Intesa Sanpaolo, revocando la delega all'Abi e varando da sola l'aumento: "Chi mi conosce sa che è impossibile dettare la linea alla Fabi: piuttosto, abbiamo cercato di condividere con i più intelligenti e lungimiranti un percorso verso i giusti compromessi e la firma. L'Ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina è tra questi: ma ricordo che accetto le nostre richieste sui soldi al Congresso nazionale Fabi di giugno quando fui confermato col 99 per cento dei voti. Con Messina abbiamo costruito una collaudata visione sui problemi del settore, anche se sono stato tra i pochi a confrontarsi con lui, in modo anche aspro. Ma anche altri banchieri come Orcel, Castagna, Montani, Maioli, Goitini, Lovaglio, Doris, Nagel, formano i migliori vertici per il settore da 30-40 anni". (segue) (Res)