Credito: Sileoni (Fabi), l'Associazione bancaria italiana è senza visione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno più difficile è stato il 19 luglio: "Primo giorno di trattativa, quando mi sono reso conto che il Casl era stato abbandonato dall'Abi. Noi presentammo la piattaforma unica, ma l'Abi non ne aveva, prima volta nella storia: la rivalità tra i grandi gruppi, i medio-piccoli e le banche estere impediva di trovare la quadra. Certo la condotta di Messina ha indispettito molti suoi colleghi, creando momenti di confusione e confronto anche duri. Il tutto in un contesto di concorrenza estrema". "Il sindacato - osserva Sileoni - ha mostrato responsabilità, e il Ccnl è un punto di equilibrio fondamentale per compensare aspetti competitivi e dualismi sfrenati, che non sempre danno buoni risultati. L'Abi è oggi in equilibrio instabile, il suo destino dipenderà da Intesa e Unicredit, che versano quasi il 70 per cento delle quote. Se Messina si svincola l'Abi non esiste più: ma a quel punto ogni gruppo potrebbe farsi un suo contratto". "In questi mesi - conclude Sileoni - la delegazione di Intesa nel Casl ha avuto un ruolo esemplare, di cerniera tra i datori di lavoro. Detto ciò, se Messina ha lasciato il Casl non credo sia per lasciare le cose come stanno. Molto dipenderà dalla velocità di sviluppo di Isybank, banca digitale di Intesa che i rivali devono inseguire. E da come evolverà il risiko attorno al dossier Mps". (Res)