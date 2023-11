Italia-Cipro: Christodoulides, rapporti eccellenti, intendiamo rafforzare partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Racchiusa nel cuore del Mediterraneo orientale, Cipro è al centro di grandi tensioni: la competizione sul gas, le divisioni nell'Ue sui migranti e ora la guerra, a sole 210 miglia di mare: "È la distanza che ci separa dalla costa di Gaza, siamo al centro della crisi. Per questo abbiamo proposto un corridoio navale umanitario", dice a "Repubblica" Nikos Christodoulides, il presidente della Repubblica di Cipro che ieri ha incontrato il presidente Mattarella e la premier Meloni. Erano 11 anni che un presidente cipriota non veniva accolto a Palazzo Chigi. "Era una lacuna che io e la mia amica primo ministro Giorgia Meloni volevamo colmare. Le relazioni tra Italia e Cipro sono eccellenti nel turismo, nei programmi studenteschi, nel commercio bilaterale che è cresciuto così come sono cresciuti gli investimenti delle imprese italiane a Cipro. Intendiamo rafforzare questo partenariato e il legame di naturale e storica vicinanza tra i nostri due Paesi". (segue) (Res)