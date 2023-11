Italia-Cipro: Christodoulides, rapporti eccellenti, intendiamo rafforzare partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è molto interessata al progetto EastMed che la vedrebbe coinvolta come hub di transito per la distribuzione del gas in Europa: "A Cipro abbiamo sempre considerato il progetto del gasdotto EastMed come una delle opzioni, di carattere strategico, per realizzare un corridoio energetico che colleghi il Mediterraneo orientale all'Europa, facilitando l'esportazione delle risorse energetiche anche attraverso l'Italia. Questo corridoio energetico può assumere la forma di gasdotti o di un utilizzo più esteso di terminali di Gnl già operativi nell'area o da costruire in futuro". "Per quanto riguarda la prima opzione - continua il presidente - , la sua attuazione finale rimane ovviamente soggetta alle quantità da immagazzinare e all'interesse dei potenziali investitori. Le nuove scoperte fatte da Eni, che detiene i diritti di esplorazione e sfruttamento di 7 blocchi su 10 della nostra Zona economica esclusiva, ci avvicinano ulteriormente alla realizzazione del corridoio energetico". Come l'Italia Cipro è esposta alle pressioni migratorie, ma sui ricollocamenti l'Ue continua a dividersi: "Tutti gli Stati membri si sono impegnati a mostrare solidarietà ai Paesi che ne hanno più bisogno. Attendiamo con impazienza l'approvazione del nuovo Patto Ue su asilo e migrazione. Sosteniamo inoltre l'iniziativa del primo ministro Meloni per affrontare le cause della migrazione e contrastare il traffico di migranti: è importante che l'Ue cooperi con i Paesi di origine in un rapporto paritario". (segue) (Res)