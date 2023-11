Italia-Cipro: Christodoulides, rapporti eccellenti, intendiamo rafforzare partenariato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente propone un corridoio marittimo umanitario per inviare aiuti a Gaza: "Abbiamo ricevuto il sostegno politico dei principali attori della regione, compreso Israele, l'iniziativa può essere resa operativa immediatamente. Il corridoio marittimo di Cipro 'Amaltea' potrebbe offrire un percorso sicuro per l'assistenza umanitaria ai civili a Gaza, con un hub logistico unico nella città di Larnaca". In merito infine al rilancio dei negoziati sulla riunificazione di Cipro: "Vogliamo riunificare l'isola per il bene di tutti i suoi abitanti, greco-ciprioti, turco-ciprioti, armeni, latini e maroniti. Purtroppo la Turchia e la leadership turco-cipriota stanno spingendo per una soluzione 'a due Stati', che non è accettabile né da noi né dalla comunità internazionale. L'Ue si è impegnata per un coinvolgimento più attivo, sarebbe utile se nominasse un proprio rappresentante a Cipro così come si appresta a fare l'Onu". "I nostri partner Ue, inclusa l'Italia che mantiene buone relazioni con la Turchia - conclude Christodoulides - possono trasmettere ad Ankara il messaggio che deve impegnarsi seriamente e in modo costruttivo sul problema". (Res)